В Монголии пройдут президентские выборы

УЛАН-БАТОР, 26 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Гражданам Монголии предстоит в понедельник выбрать президента, который будет управлять страной ближайшие четыре года. За высший государственный пост будут бороться кандидаты от трех ведущих парламентских партий.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (02:00 мск), а завершится голосование в 22:00 (17:00 мск). Для участия в выборах из проживающих в стране 3 млн зарегистрировались 1,978 млн человек.

Назревшие проблемы

Монголия подходит к выборам с целым скопом нерешенных экономических проблем. Основным источником доходов бюджета является горнодобывающая промышленность, однако падение мировых цен привело к росту безработицы и сокращению иностранных инвестиций.

В сложившейся ситуации руководство страны обратилось в Международный валютный фонд (МВФ) для получения кредитов на сумму $5,5 млрд в виде финансовой поддержки и помощи, что составляет около половины ВВП страны. В качестве условий выдачи средств МВФ потребовал от правительства повысить налоги, что вызвало протесты населения.

Программы кандидатов

Участники нынешней избирательной кампании, которая началась 6 июня, предлагают различные способы выхода из сложившейся ситуации. Кандидат от правящей Монгольской народной партии спикер парламента Миеэгомбын Энхболд выступает за снижение зависимости экономики от экспорта минеральных ресурсов, а также за интеграцию экономик РФ, Монголии и Китая.

Во время общения с прессой Энхболд отметил, что "взаимоотношения с Россией имеют для Монголии огромное значение". "Дружба с Россией и Китаем является моей основной целью. Во времена Советского Союза наша дружба была на самом высоком уровне, потом, к сожалению, мы растеряли достижения тех лет. Нам следует восстановить былое сотрудничество, что важно как для монголов, так и для русских", - сказал он.

Кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга считает необходимым пересмотреть ряд условий, выдвинутых МВФ по кредиту, и обязать иностранные компании, ведущие в Монголии добычу полезных ископаемых, проводить транзакции через монгольские банки. Баттулга также намерен диверсифицировать внешнюю торговлю, снизив зависимость от Китая.

"У нас много нереализованных возможностей в отношениях с Россией. Наш кандидат является сторонником долгосрочных экономических отношений с вами [с РФ]. У России и Монголии очень много поводов для расширения экономических отношений", - сообщила ТАСС представитель предвыборного штаба Демократической партии Цэдэвдамбын Оюунгэрэл. По ее словам, "Баттулга будет более прагматичен, особенно в создании отношений взаимовыгодной торговли".

Кандидат от Монгольской народно-революционной партии (МНРП) Сайнхуугийн Ганбаатар критикует передачу шахт иностранным компаниям и выступает за запрет офшоров.

"Монголия богата минеральными ресурсами. Однако доходы идут не народу, а узкому кругу людей, которые эти средства переправляют в офшоры. По подсчетам экспертов, за последние восемь лет из страны на офшорные счета выведено около $13 млрд. Поэтому стране нужны радикальные реформы", - сообщил ТАСС представитель предвыборного штаба МНРП Цэрэнхуу Шаравдорж.

Он отметил, что Ганбаатар намерен привлечь российских инвесторов в страну в случае победы на выборах.

Подготовка к выборам

В воскресенье руководитель Генерального избирательного комитета (ГИЗ) Чойнзонгийн Содномцэрэн заявил, что "подготовка к выборам полностью завершена". "Запечатанные конверты с результатами (досрочного голосования) будут вскрыты после 22:00 часов 26 июня", - пояснил он.

В качестве меря предосторожности власти ввели запрет на продажу алкогольных напитков в стране с 26 по 28 июня.

Как сообщил ТАСС представитель ГИЗ, голоса подсчитают автоматически и частично проверят результаты вручную. "Это полностью исключает возможность фальсификации результатов выборов, однако для надежности 50% бюллетеней после голосования будут пересчитаны вручную", - сказал он.

По его словам, "все 1983 избирательных участка оборудованы камерами наблюдения и к каждому из участков прикреплены от одного до двух полицейских с целью обеспечения безопасности".

Согласно данным последних социологических опросов, 33,6% граждан поддерживают Монгольскую народную партию, 24,5% - Демократическую партию, а 7,3% респондентов - МНРП.

Победителем на выборах будет признан кандидат, набравший более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся достичь такого результата, в течение двух недель должен будет пройти второй тур.