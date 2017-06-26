Хакеры разместили лозунги в поддержку ИГ на сайте губернатора и ряда ведомств Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Сайты губернатора Огайо Джона Кейсика и ряда органов власти этого американского штата были взломаны в воскресенье. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), злоумышленникам удалось разместить послания экстремистского содержания, в поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Хакерской атаке также подверглись сайты Управления реабилитационных и исправительных учреждений Огайо, Управления медицинской помощи, Комиссии надзора за казино. Как убедился корреспондент ТАСС, сайты первого и третьего ведомств "закрыты в связи с техобслуживанием", а второго - функционирует в штатном режиме.

По данным AP, хакеры оставили ссылку на объединение Team System Dz. A, которая в течение прошлых лет неоднократно взламывала сайты различных частных предприятий по всему миру. Эта группа размещала послания антиизраильского содержания.

Начальник отдела связи Управления административных услуг Огайо Том Хойт подтвердил факт взлома. "Все затронутые серверы были отключены, мы проводим расследование с целью установить, как хакеры смогли заменить главную страницу сайтов. Мы взаимодействуем с органами правопорядка, чтобы лучше понять, что именно произошло", - сказал Хойт. Он выразил надежду, что штатное функционирование интернет-ресурсов восстановится в полной мере в понедельник.