В Монголии началось голосование на выборах президента

УЛАН-БАТОР, 26 июня. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в понедельник в Монголии. В 07:00 по местному времени (02:00 мск) в стране открылось 1983 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 1,978 млн человек, зарегистрированных в качестве избирателей.

Голосование продлится до 22:00 (17:00 мск).

На президентский пост баллотируются кандидаты от трех ведущих парламентских партий.

Победителем на выборах будет признан кандидат, набравший более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся достичь такого результата, в течение двух недель должен будет пройти второй тур.

Президент избирается на четыре года и может баллотироваться на второй срок.