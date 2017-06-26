В Монголии началось голосование на выборах президента

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УЛАН-БАТОР, 26 июня. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в понедельник в Монголии. В 07:00 по местному времени (02:00 мск) в стране открылось 1983 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 1,978 млн человек, зарегистрированных в качестве избирателей.
Голосование продлится до 22:00 (17:00 мск).
На президентский пост баллотируются кандидаты от трех ведущих парламентских партий.
Победителем на выборах будет признан кандидат, набравший более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся достичь такого результата, в течение двух недель должен будет пройти второй тур.
Президент избирается на четыре года и может баллотироваться на второй срок.