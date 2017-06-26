СМИ: Токио намерен впервые оснастить свои боевые самолеты ракетами "воздух-земля"

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено оснастить закупаемые для ВВС многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35 ракетами класса "воздух- земля", которые потенциально могут использоваться для удара по объектам за рубежом, в частности, в КНДР. Как сообщает в понедельник газета Yomiuri, средства на этот проект предполагается выделить уже в госбюджете на 2018 финансовый год.

Правительство Японии планирует закупить 42 самолета F-35, которые разработаны с использованием технологии "стелс" американской корпорацией Lockheed Martin Aeronautics при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США. В японские ВВС эти машины начнут поступать с весны будущего года - в первую очередь на военно-воздушную базу Мисава на крайнем севере главного острова страны Хонсю.

По мнению экспертов, оснащение F-35 ракетами "воздух- земля" будет означать серьезную корректировку прежней политики Токио. Ранее предполагалось, что военный потенциал страны имеет строго оборонительный характер и ему не нужны вооружения, имеющие наступательный характер.

Однако сейчас, как отмечает газета, Токио намерен отказаться от такого ограничения. В качестве наиболее предпочтительного варианта для оснащения F-35 рассматривается разрабатываемая сейчас в Норвегии специально для этого самолета ракета Joint Strike Missile (JSM). Ее дальность - 300 км.

Официально, как сообщается, такие ракеты будут закупаться для обороны отдаленных японских островов, в первую очередь в Восточно-Китайском море.