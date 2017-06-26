Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Токио намерен впервые оснастить свои боевые самолеты ракетами "воздух-земля"

Международная панорама
26 июня, 6:07 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, июня. /ТАСС

По мнению экспертов, оснащение F-35 ракетами такого класса будет означать серьезную корректировку прежней политики Японии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено оснастить закупаемые для ВВС многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35 ракетами класса "воздух- земля", которые потенциально могут использоваться для удара по объектам за рубежом, в частности, в КНДР. Как сообщает в понедельник газета Yomiuri, средства на этот проект предполагается выделить уже в госбюджете на 2018 финансовый год.

Правительство Японии планирует закупить 42 самолета F-35, которые разработаны с использованием технологии "стелс" американской корпорацией Lockheed Martin Aeronautics при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США. В японские ВВС эти машины начнут поступать с весны будущего года - в первую очередь на военно-воздушную базу Мисава на крайнем севере главного острова страны Хонсю.

По мнению экспертов, оснащение F-35 ракетами "воздух- земля" будет означать серьезную корректировку прежней политики Токио. Ранее предполагалось, что военный потенциал страны имеет строго оборонительный характер и ему не нужны вооружения, имеющие наступательный характер.

Однако сейчас, как отмечает газета, Токио намерен отказаться от такого ограничения. В качестве наиболее предпочтительного варианта для оснащения F-35 рассматривается разрабатываемая сейчас в Норвегии специально для этого самолета ракета Joint Strike Missile (JSM). Ее дальность - 300 км.

Официально, как сообщается, такие ракеты будут закупаться для обороны отдаленных японских островов, в первую очередь в Восточно-Китайском море.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ
2
В центре Москвы иномарка упала в реку
3
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
4
"Известия": в Госдуме планируют ужесточить наказание за коррупцию
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
SpaceX осуществила запуск спутников с рекордно коротким интервалом
7
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама