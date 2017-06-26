СМИ: КНДР считает уловкой рассуждения США и Южной Кореи о диалоге с Пхеньяном

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ПХЕНЬЯН, 26 июня. /ТАСС/. КНДР считает "грубейшей военной провокацией" совместные военно-морские маневры Республики Корея, Соединенных Штатов и Канады, проходившие 23-25 июня в районе южнокорейского острова Чеджудо. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в центральной газете "Нодон синмун".
Проведение таких учений доказывает, отмечает издание, что "рассуждения Вашингтона и Сеула о необходимости наладить диалог с Пхеньяном - это всего лишь уловка, призванная скрыть подготовку к войне".
Газета предупредила, что "революционные вооруженные силы КНДР бдительно следят за действиями США и Южной Кореи, которые содействуют эскалации напряженности на Корейском полуострове". "В ответ на провокации наша армия готова нанести сокрушительный удар по позициям агрессоров", - предупредила "Нодон синмун", выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи.
В трехсторонних учениях в районе Чеджудо участвовали эсминец "Юльгок Ли И", оснащенный системой раннего обнаружения Aegis, самолет-разведчик P-3C Orion, американские многоцелевые вертолеты Lynx и MH-60R, два канадских фрегата и противолодочные вертолеты SH-3.
По сведениям информационного агентства ЦТАК, программа этих нацеленных против КНДР учений предусматривала отработку совместных действий по перехвату баллистических ракет, проведение операции по морской блокаде народной республики и боевые стрельбы корабельной артиллерии.