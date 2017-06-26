СМИ: индийский премьер пообещал за короткое время сделать Индию подобной США

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что Индия вскоре станет страной, подобной Соединенным Штатам с точки зрения благоприятных условий для развития ее граждан.

Об этом Моди заявил, выступая перед представителями индийской диаспоры в Вашингтоне.

"Ваши сердца спрашивают вас, когда же ваша страна станет такой, как эта (США - прим. ТАСС)? Я уверяю вас, что это произойдет еще при вашей жизни", - цитирует в понедельник слова Моди информационное агентство ИАНС.

Индийский премьер находится в Вашингтоне с официальным визитом, в понедельник ожидается его встреча с президентом Дональдом Трампом. В воскресенье Моди встретился с представителями индийской диаспоры, которая, по разным оценкам, насчитывает около 5 млн человек. В своей речи он отметил, что многие выходцы из Индии добились успеха в Америке из-за того, что в США существует благоприятный климат для развития.

"У истории вашего успеха есть простая причина: вы получили здесь благоприятные условия, - сказал Моди. - Столь же талантливые индийцы, 1 млрд 250 млн человек, остались в Индии, теперь и они получат благоприятные условия. Скоро мы дадим Индии развитие".

Он призвал представителей диаспоры сохранять связи с родиной и способствовать ее прогрессу. "Если вы хотите поддержать Индию, сейчас лучше время для этого. Сохраняйте мост в Индию, и пусть ваши молодые поколения поддерживают прочную связь с Индией", - добавил Моди.