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Россия, Турция и Иран подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане

Международная панорама
26 июня, 10:15 UTC+3

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что подтверждение было получено "со стороны всех стран-гарантов"

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АСТАНА, 26 июня. /ТАСС/. Казахстан получил подтверждение об участии 4-5 июля в Астане в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции и Ирана. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы получили подтверждение об участии со стороны всех стран-гарантов: на уровне специального представителя президента Российской Федерации и специального представителя министра иностранных дел России, заместителей министров иностранных дел Турецкой Республики и Исламской Республики Иран", - информировал Абдрахманов.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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