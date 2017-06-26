Россия, Турция и Иран подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 26 июня. /ТАСС/. Казахстан получил подтверждение об участии 4-5 июля в Астане в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции и Ирана. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы получили подтверждение об участии со стороны всех стран-гарантов: на уровне специального представителя президента Российской Федерации и специального представителя министра иностранных дел России, заместителей министров иностранных дел Турецкой Республики и Исламской Республики Иран", - информировал Абдрахманов.