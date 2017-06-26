Times: Великобритания может депортировать около 13 тысяч осужденных из ЕС после Brexit

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Около 13 тысяч граждан стран Евросоюза, отбывающих или уже отбывших заключение в пенитенциарных учреждениях Великобритании, могут быть депортированы из страны после Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета Times.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй представит в этот же день детали своего плана по защите прав граждан ЕС после Brexit. Как ожидается, его положения не коснутся осужденных за серьезные уголовные преступления, связанные с насилием и торговлей наркотиками, указывает издание.
Times подчеркивает, что неспособность британских властей выдворять осужденных преступников на протяжении долгого времени раздражала членов правительства. Депутаты парламента Соединенного Королевства в прошлом году обращались к Брюсселю, заявляя, что ограничения на депортацию "подрывают доверие к иммиграционной системе Великобритании". Этот довод успешно использовали евроскептики в ходе агитационной кампании перед референдумом в прошлом году, результатом которого стало решение британцев выйти из состава сообщества.
За последние два года число иностранных заключенных в британских тюрьмах увеличилось вдвое и сейчас составляет 14% от всех лиц, отбывающих наказание. Основной контингент осужденных представлен выходцами из Польши и Ирландии. В 2015 году только 44 преступника, имеющих гражданство одной из стран ЕС, были выдворены из Великобритании, подчеркивает издание.