Глава румыно-российской палаты: санкции против РФ вредят прежде всего их инициаторам

БУХАРЕСТ, 26 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Председатель Румыно-российской палаты по экономическому и культурному сотрудничеству Тудор Афанасов, который возглавляет отправляющуюся 27 июня в РФ румынскую бизнес-миссию, считает, что введенные против России экономические санкции наносят ущерб в первую очередь их инициаторам.

"Любые санкции вредны для бизнеса, они отражаются на уровне жизни людей, из-за них сокращается количество рабочих мест, - сказал он в интервью ТАСС. - Санкции препятствуют не столько крупному, сколько малому и среднему бизнесу, не надо путать бизнес с политикой. Разве мы этими санкциями навредили России? Мы сами себе навредили!"

Румыно-российская палата - некоммерческая организация, учрежденная молодым поколением русских-липован в Румынии, которые хотят укреплять связи с исторической родиной. "Конечно, Румыния - член ЕС и НАТО и, к сожалению, должна соблюдать эти санкции, - говорит он. - Мы не определяем политику страны, но мы можем высказывать свое мнение. Как русский старообрядец, я должен сказать: "Извините, Севастополь - это наша Мекка, там началось крещение Руси".

"Даже если сейчас мы не можем заключить определенные контракты, российские предприниматели должны знать, что у них есть партнеры в Румынии, - говорит Афанасов. - Связи с Россией должны развиваться, ведь санкций на контакты, встречи и переговоры нет. Может быть, мы не можем сейчас много сделать конкретно, но никто не может запретить нам встречаться, ездить в Россию и принимать здесь российских коллег, которым мы будем рады показать, что в наших селах сохранилась маленькая часть Древней Руси".

"Когда я бываю в России, мои собеседники мне говорят: "Федор, давайте общаться, зачем нам посредники, мы всегда найдем компромисс", - делится он. - Поэтому наша задача, чтобы румыны поняли: даже если между нашими странами и есть спорные вопросы, Россия не враг. И россияне также должны знать, что Румыния не антироссийская страна".

Русские-липоване - потомки старообрядцев, которые в конце XVII - начале XVIII века бежали из России после церковных реформ царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Многие староверы нашли убежище в Румынии, особенно в труднодоступной дунайской дельте, где живут до сих пор. По официальным данным, в Румынии 37 тыс. русских-липован, сами они, однако, утверждают, что их более 100 тыс.