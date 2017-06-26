ВС Ирака установили полный контроль над районом Эль-Фарук в исторической части Мосула

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подразделения армейского спецназа Ирака вернули контроль над районом Эль-Фарук в старой части Мосул - последнего ополота боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе. Об этом сообщил в понедельник командующий операцией по выдворению ИГ из Мосула генерал Абдель Амир Йаралла, передает телеканал As Sumaria.

Как отмечает телеканал Sky News Arabia, Эль-Фарук - первый квартал в Старом Мосуле, полностью освобожденный от экстремистов. В этом районе расположена историческая мечеть Ан-Нури, где почти три года назад главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании "халифата". Культовое сооружение, символизирующее власть боевиков в Мосуле, было подорвано экстремистами при наступлении правительственных сил на минувшей неделе.

В воскресенье официальный представитель иракского командования бригадный генерал Яхъя Расул подтвердил, что под контролем боевиков остается только 1% исторической части Мосула. Наступление, в котором задействованы армейские части, спецназ и Федеральная полиция Ирака ведется по трем направлениям, поддержку наземным частям оказывает правительственная авиация.

По данным арабских СМИ, в плену боевиков остается от 50 тыс. до 90 тыс. гражданских лиц. Ранее сообщалось, что число террористов не превышает 200 человек, в основном смертники и снайперы. Как отметил представитель командования, большинство - иностранные наемники. Власти призывают иракцев, примкнувших к ИГ, сложить оружие и сдаться.

Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре прошлого года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города.