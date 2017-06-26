Президент Вьетнама обсудит в Москве пути наращивания двустороннего партнерства с РФ

ХАНОЙ, 26 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг обсудит в Москве пути укрепления и дальнейшего наращивания вьетнамско-российского стратегического партнерства. Об этом глава вьетнамского государства рассказал в интервью ТАСС в преддверии предстоящего 28 июня - 1 июля своего первого официального визита в РФ в качестве президента СРВ.

"На предстоящих в Москве встречах и переговорах я намерен подтвердить последовательный внешнеполитический курс Вьетнама на развитие связей с Россией. Наша страна придает приоритетное значение отношениям дружбы с РФ в своей внешней политике и считает вашу страну своим верным стратегическим партнером", - подчеркнул вьетнамский лидер.

"Мы с президентом Владимиром Путиным и другими российскими руководителями дадим оценку развитию двусторонних отношений за прошедшее время, а также обменяемся мнениями о путях наращивания межгосударственных связей и конкретных мерах, которые необходимо принять для укрепления вьетнамско-российского партнерства по всем имеющимся направлениям сотрудничества", - указал Чан Дай Куанг.

По его словам, Вьетнам предлагает РФ продолжать наращивать сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности, активизировать партнерские связи в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, культуры, туризма, трудовых ресурсов и продвигать межрегиональное сотрудничество. Вьетнамский руководитель также отметил, что на переговорах будут рассмотрены возможности эффективного использования всех тех преимуществ, которые дает вступившее в силу в ноябре 2016 года Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

Кроме того, Чан Дай Куанг обратил внимание, что переговорах с руководством РФ будут затронуты вопросы региональной и международной проблематики, представляющие взаимный интерес. В числе этих тем - сотрудничество в проведении во Вьетнаме года АТЭС-2017 и взаимодействие в рамках диалогового партнерства АСЕАН - Россия.