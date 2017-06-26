МИД ФРГ: Анкара пообещала не брать на саммит G20 в Гамбурге подравшихся в США охранников

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Германии рассчитывает, что охранники президента Турции, которые объявлены в международный розыск после драки с демонстрантами в Вашингтоне, не приедут в составе делегации на саммит G20. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"В свете информации, которую мы получили из Анкары, мы исходим из того, что лица, которые участвовали в инциденте в Вашингтоне, не будут сопровождать президента Турции в поездке в Гамбург.", - сказал он. При этом Шефер не стал опровергать ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что власти Германии потребовали от Анкары не включать в состав делегации разыскиваемых телохранителей.

В то же время он заверил, что Берлин "будет заботиться о том, чтобы во время саммита, как и вовремя других мероприятий, иностранные гости могли иметь свою охрану". Представитель МИД добавил, что Берлин ожидает того же и от других стран.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Представители турецкой дипмиссии в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В итоге власти США выдали ордеры на арест 12 телохранителей Эрдогана.