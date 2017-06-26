Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД ФРГ: Анкара пообещала не брать на саммит G20 в Гамбурге подравшихся в США охранников

Международная панорама
26 июня, 13:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, июня. /ТАСС

Ранее власти США выдали ордеры на арест 12 телохранителей президента Турции

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Германии рассчитывает, что охранники президента Турции, которые объявлены в международный розыск после драки с демонстрантами в Вашингтоне, не приедут в составе делегации на саммит G20. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"В свете информации, которую мы получили из Анкары, мы исходим из того, что лица, которые участвовали в инциденте в Вашингтоне, не будут сопровождать президента Турции в поездке в Гамбург.", - сказал он. При этом Шефер не стал опровергать ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что власти Германии потребовали от Анкары не включать в состав делегации разыскиваемых телохранителей.

В то же время он заверил, что Берлин "будет заботиться о том, чтобы во время саммита, как и вовремя других мероприятий, иностранные гости могли иметь свою охрану". Представитель МИД добавил, что Берлин ожидает того же и от других стран.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Представители турецкой дипмиссии в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В итоге власти США выдали ордеры на арест 12 телохранителей Эрдогана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
РФ преодолеет зависимость от украинских газотурбинных двигателей к середине 2018 года
4
Могила Цоя не пострадала из-за вандалов, устроивших на ней погром
5
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
6
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама