Киев надеется на прогресс в обмене пленными после встреч в "нормандском формате"

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Украина надеется на серьезное продвижение в урегулировании ситуации в Донбассе, в том числе в вопросе обмена пленными, после возобновления консультаций в формате "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция). Об этом в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Надеемся, что в рамках консультаций в "нормандском формате" мы достигнем существенного прогресса в этой чувствительной теме", - сказал он. По словам Порошенко, на сегодняшних переговорах стороны детально обсудили ситуацию в Донбассе, определили тактику взаимных действий на ближайшие несколько недель.

Порошенко заверил, что Киев готов выполнять "все пункты минских соглашений" по Донбассу, если на неподконтрольных Украине территориях Донбасса будет соблюдаться режим безопасности.

Глава украинского государства поблагодарил французского коллегу за поддержку в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации Киева и ЕС, пригласив компании из Франции активнее выходить на украинский рынок. Порошенко отметил, что среди прочего видит перспективными для взаимного сотрудничества сферу энергетики и экологии.

Сроки встречи "нормандской четверки"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что лидеры "нормандской четверки" могут встретиться в конце июня - начале июля.

"Вопрос о дате решается сейчас, это будет или конец июня, или начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем определять окончательную дату", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Макрон подчеркнул, что "нужно идти вперед, нужны действия".

"Но нужно, чтобы был постоянный обмен информацией. Поэтому перед встречей глав стран от ОБСЕ нужно получить реальную информацию, поскольку разные стороны по-разному ее трактуют", - отметил он.

"Франция намерена продолжать свои усилия в "нормандском формате" и готова провести новую дискуссию в рамках этого формата", - сказал Макрон. "Мы нацелены на продолжение минского процесса. Мы поддерживаем активное сотрудничество именно в "нормандском формате" с привлечением ОБСЕ. Именно такие действия я предлагаю и всем другим сторонам", - сказал президент.

"Франция остается вместе с Германией чрезвычайно вовлеченной в этот процесс и настаивает на развитии и выполнении Минских соглашений. В ближайшие дни и недели мы проведем серьезную работу над этим с канцлером Германии Ангелой Меркель", - добавил президент Франции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил в понедельник, что в настоящее время по дипломатическим каналам прорабатывается возможность телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (России, Франции, ФРГ и Украины).