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Северная Ирландия получит в региональный бюджет дополнительно более $1 млрд

Международная панорама
26 июня, 14:17 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

Таким образом финансовая поддержка Белфаста достигла $1,9 млрд

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Северная Ирландия получит в региональный бюджет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов ($1,27 млрд) в рамках соглашения о поддержке правительства меньшинства Консервативной партии со стороны Демократической юнионистской партии (ДЮП). Об этом в понедельник заявила лидер ДЮП Арлин Фостер, выступив с заявлением у резиденции британского премьер-министра.

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"Мы приветствуем выделение финансовой поддержки в размере 1 млрд фунтов на ближайшие два года", - сказала она, подчеркнув, что эти средства будут использованы для стимулирования экономики региона, инвестирования в строительство новой инфраструктуры, финансирования здравоохранения и образования.

Таким образом финансовая поддержка Северной Ирландии достигла 1,5 млрд фунтов ($1,9 млрд).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее в понедельник достигла соглашения с лидером ДЮП об оказании поддержки правительству меньшинства Консервативной партии в парламенте Соединенного Королевства.

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