В ДНР сообщили о скором открытии представительского центра республики во Франции

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Представительский центр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пятый по счету в Евросоюзе, будет открыт в ближайшее время во французском Марселе. Об этом на пресс-конференции в ДАН заявила и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Вы уже знакомы с деятельностью наших представительств в Европе, наиболее активные - в Италии и Греции. Сегодня к нам присоединяется и Франция. Мы открываем еще один представительский центр в одном из государств-гарантов выполнения минских соглашений", - сказала Никонорова.

По ее словам, офис будет располагаться в Марселе. Его открытие будет способствовать укреплению информационных, культурных и экономических связей между республиками. Возглавит представительство муниципальный советник при мэрии, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон, бывший региональный советник Прованса Жераль-Юбер Файяр.

По словам самого Файяра, находящегося в Донецке, "первым этапом была официальная регистрация центра 18 июня, соответствующее заявление опубликовано в официальном журнале". "Вторым - это приезд сюда. Третий этап будет проходить во Франции. Мы хотим сделать так, чтобы голос ДНР услышали во Франции", - сказал он.

Ранее в дипведомстве ДНР сообщали, что представительские центры республики в 2017 году должны появятся в ряде стран ЕС. Один из них 21 марта открылся в Афинах. В прошлом году официальные представительства были открыты в Италии и Чехии, еще одно уже продолжительное время функционирует в Финляндии.