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Израильская армия обстреляла позиции сирийских ополченцев у Голанских высот

Международная панорама
26 июня, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В результате инцидента есть погибшие и раненые

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии обстреляла в понедельник позиции "Сил национальной обороны" (СНО), сражающихся на стороне сирийских войск против банд террористов в провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска).

Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на военный источник в районе боевых действий.

По его информации, удар был нанесен по огневым точкам батальона "Джулан", входящего в СНО, в Мафразат-эль-Джисре. В результате погибли два ополченца, еще три получили ранения.

В воскресенье бойцы этого формирования освободили данную местность от террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Командование ВС Сирии предупредило Израиль "об опасных последствиях его агрессивных нападений в районе Голанских высот". В переданном агентством SANA в воскресенье коммюнике израильские действия были расценены "как отчаянная попытка оказать поддержку террористам и поднять их упавший моральный дух".

В воскресенье, согласно сведениям телеканала, израильский истребитель атаковал бронемашину сирийской армии в окрестностях города Эль-Кунейтра. Удары также были нанесены по огневым позициям сирийских военнослужащих и ополченцев в этом районе. В субботу ВВС Израиля в ответ на перелет десятка снарядов из Сирии поразили два танка.

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