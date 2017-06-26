CNN: родственники убитого в США темнокожего получат компенсацию в размере $3 млн

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти американского города Сент-Антони (штат Миннесота) выплатят родственникам афроамериканца Филандо Кастиле, который был застрелен стражем порядка, 3 млн долларов компенсации. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, семья погибшего во внесудебном порядке урегулировала поданный ранее иск в отношении городских властей.

Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Полицейский патруль остановил машину, в которой находились 32-летний Кастиле с попутчицей и ребенком. Сотрудник полицейского управления Сент-Антони Херонимо Янес остановил авто из-за разбитого заднего фонаря и, среагировав на подозрительное движение водителя, сделал в него несколько выстрелов из табельного оружия. Кастиле был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

В своих показаниях Янес утверждал, что опасался за жизнь, поскольку Кастиле ослушался его приказа и якобы тянулся за пистолетом, о наличии которого сообщил полицейскому. Ранее в этом месяце суд присяжных признал Янеса невиновным. После оглашения вердикта суда также стало известно, что полицейский не вернется к исполнению своих обязанностей и обговаривает условия добровольной отставки.

Случай убийства Кастиле получил широкий общественный резонанс после того, как попутчица погибшего разместила запись произошедшего в интернете, и привел к массовым протестам в ряде городов США.