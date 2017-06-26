Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: родственники убитого в США темнокожего получат компенсацию в размере $3 млн

Международная панорама
26 июня, 16:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Филандо Кастиле был застрелен полицейским в июле 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти американского города Сент-Антони (штат Миннесота) выплатят родственникам афроамериканца Филандо Кастиле, который был застрелен стражем порядка, 3 млн долларов компенсации. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, семья погибшего во внесудебном порядке урегулировала поданный ранее иск в отношении городских властей.

Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Полицейский патруль остановил машину, в которой находились 32-летний Кастиле с попутчицей и ребенком. Сотрудник полицейского управления Сент-Антони Херонимо Янес остановил авто из-за разбитого заднего фонаря и, среагировав на подозрительное движение водителя, сделал в него несколько выстрелов из табельного оружия. Кастиле был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

В своих показаниях Янес утверждал, что опасался за жизнь, поскольку Кастиле ослушался его приказа и якобы тянулся за пистолетом, о наличии которого сообщил полицейскому. Ранее в этом месяце суд присяжных признал Янеса невиновным. После оглашения вердикта суда также стало известно, что полицейский не вернется к исполнению своих обязанностей и обговаривает условия добровольной отставки.

Случай убийства Кастиле получил широкий общественный резонанс после того, как попутчица погибшего разместила запись произошедшего в интернете, и привел к массовым протестам в ряде городов США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбивший женщину с ребенком на юго-востоке Москвы полицейский уволен
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
4
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
5
Выдававшая себя за сирийцев семья из Украины подала в суд на немецкую миграционную службу
6
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
7
Прокуратура проверяет информацию о покрашенных в розовый собаках в Геленджике
Темы дня
Загрузка...
Реклама