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СМИ: арабо-курдские отряды выбили террористов из двух кварталов в центре Ракки

Международная панорама
26 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По данным агентства Firat, во время боев террористы понесли значительные потери

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) овладели в понедельник двумя кварталами в центре Ракки (520 км от Дамаска).

Как сообщило агентство Firat, арабо-курдские отряды, входящие в состав СДС, очистили от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) кварталы Эль-Кадисия и Нахда. Контратаки боевиков, пытавшихся вернуть под контроль утраченные позиции, были отбиты. По информации Firat, "наемники понесли потери, в их рядах имеется значительное число убитых и раненых".

Отряды СДС в рамках операции "Гнев Евфрата" подошли сейчас с западной и восточной стороны к старинной части города. Они стремятся также окружить форпост ИГ на севере Ракки, где боевики обороняются на территории бывших армейских казарм. Всего под контролем СДС после 20 дней уличных боев находится примерно 25% городской площади. По сведениям очевидцев, в освобожденные районы на мусульманский праздник Ид аль-Фитр была доставлена крупная партия продовольствия и товаров первой необходимости.

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