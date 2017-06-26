Мэй достигла соглашения о поддержке правительства меньшинства тори

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник смогла достичь соглашения с лидером Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер об оказании поддержки правительству меньшинства Консервативной партии в парламенте Соединенного Королевства. Об этом стало известно в понедельник по завершении переговоров главы британского правительства с лидером ДЮП, которые прошли в Лондоне на Даунинг-стрит, 10.

В присутствии Мэй и Фостер со стороны консерваторов документ подписал партийный парламентский организатор Гэвин Уильямсон, а со стороны североирландских юнионистов свою подпись поставил депутат ДЮП Джеффри Дональдсон.

Детали сделки

Из текста соглашения между консерваторами и североирландскими юнионистами следует, что 10 депутатов ДЮП будут поддерживать правительство меньшинства тори в парламенте, обеспечивая ему, в частности, вотум доверия. В документе указывается, что обе партии привержены "достижению путем переговоров успешного выхода Великобритании из Евросоюза и защите страны в свете последних терактов". "ДЮП соглашается поддерживать правительство при принятии законов, связанных с выходом Соединенного Королевства из ЕС и вопросами национальной безопасности", - говорится в соглашении.

"Я приветствую это соглашение, которое позволит нам работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства, даст необходимую нам уверенность при осуществлении выхода из Европейского союза", - сказала глава британского кабинета министров.

Благодаря этой сделке консерваторы заручились необходимой им поддержкой в преддверии важного голосования в парламенте по тронной речи королевы, в которой 21 июня Елизавета II изложила законодательную программу кабинета министров на ближайшие два года, а также она поможет им принимать бюджет и другие важные финансовые законопроекты.

Обе стороны согласились с необходимостью выполнения финансовых обязательств перед НАТО, а именно выделения 2% от ВВП на военные расходы. Однако консерваторам пришлось отказаться от своих планов в рамках мер жесткой экономии лишить пенсионеров субсидии на оплату обогрева жилых помещений в течение зимы и отказаться от индексации пенсий по трем базовым пунктах. Одним из условий ДЮП стало включение в повестку дня переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем вопроса развития сельскохозяйственного сектора Северной Ирландии после прекращения членства в ЕС.

Увеличение бюджета Северной Ирландии

Фостер, выступив с заявлением у резиденции британского премьер-министра, подчеркнула, что Северная Ирландия получит в региональный бюджет дополнительно £1 млрд ($1,27 млрд) в рамках заключенного с консерваторами соглашения. "Мы приветствуем выделение финансовой поддержки в размере £1 млрд на ближайшие два года", - сказала она, подчеркнув, что эти средства будут использованы для стимулирования экономики региона, инвестирования в строительство новой инфраструктуры, финансирования здравоохранения и образования.

Таким образом финансовая поддержка Северной Ирландии достигнет £1,5 млрд ($1,9 млрд). Некоторые британские комментаторы отметили, что несмотря на меры жесткой экономии, правительству Консервативной партии удалось найти необходимые средства, чтобы остаться у власти.

Срок соглашения

Партии договорились, что соглашение будет действовать "в ходе всего парламентского цикла", однако оно может быть изменено "по взаимному согласию сторон". "После каждой парламентской сессии обе партии будут пересматривать свои задачи, принципы и оценивать реализацию этого соглашения", - указывается в документе.

Правительство Уэльса назвало возмутительными условия сделки

Первый министр правительства Уэльса Карвин Джонс считает условия соглашения о поддержке правительства меньшинства Консервативной партии со стороны североирландской ДЮП возмутительными, поскольку лишают другие регионы справедливого финансирования. Заявление Джонса, сделанное после сообщения лидера ДЮП Арлин Фостер о выделении Северной Ирландии дополнительно £1 млрд, привела газета The Guardian.

"Сегодняшняя сделка представляет собой прямую попытку сохранить слабого премьер-министра и неуверенное правительство, - отмечает первый министр. - Только на минувшей неделе нам сказали, что приоритетом является "укрепление единства страны, социальных, экономических и культурных связей между Англией, Северной Ирландией, Шотландией и Уэльсом". "Это возмутительно, что премьер- министр считает, что может обеспечить свое политическое будущее, бросив деньги Северной Ирландии и полностью игнорируя остальную часть Великобритании", - добавил Джонс.

Почему потребовались переговоры

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в законодательном органе. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин. Премьер-министр Соединенного Королевства и лидер консерваторов Тереза Мэй сформировала по итогам волеизъявления правительство меньшинства, начав параллельно переговоры с ДЮП по вопросу оказания консерваторам поддержки в парламенте при принятии законодательных инициатив.