Мэй: проживающие в Великобритании граждане ЕС смогут остаться после Brexit

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Граждане стран Евросоюза, проживающие в Великобритании не менее пяти лет, после Brexit смогут получить те же права, что и подданные Соединенного Королевства. Об этом в понедельник заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, представляя в Палате общин британского парламента практические предложения по защите прав граждан ЕС в королевстве после его выхода из состава сообщества.
"Я хочу заверить людей, согласно этим планам, ни одного из граждан Евросоюза, которые на законных основаниях находятся в Великобритании, не попросят покинуть страну при выходе из ЕС. Мы хотим, чтобы вы остались", - сказала она, подчеркнув, что "граждане ЕС, которые проживают не менее пяти лет в Великобритании, получат все те же права", что и подданные Соединенного Королевства.
По ее словам, те граждане ЕС, которые находятся в стране менее пяти лет, смогут остаться еще пять лет и за это время получить вид на жительство.