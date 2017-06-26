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Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа

Международная панорама
26 июня, 17:46 дата обновления: 26 июня, 18:05 UTC+3

В соответствии с постановлением, ограничивается действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/TANNEN MAURY

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Верховный суд США в понедельник частично восстановил действие миграционного указа президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

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Постановление означает, что мартовский указ президента будет частично восстановлен до тех пор, пока Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь. Суд, в частности, ограничил действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.

В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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