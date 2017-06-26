МИД ФРГ: список требований к Катару носит весьма провокационный характер

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БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Список требований к Катару со стороны других арабских стран носит весьма провокационный характер. Об этом в понедельник заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме, организованном Европейским советом по международным отношениям (ECFR).
"Мы стараемся свести стороны и снизить напряженность, но на сегодня этот список (требований) является в общем-то провокационным", - сказал он, добавив, что Катару будет сложно выполнить его.
"В этом конфликте задействовано так много сторон, - отметил Габриэль. - Может, если в нем и есть что-то хорошее, так это то, что он мог бы привести к сокращению финансирования террористических структур и организаций".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отрицают.
22 июня четыре арабские страны, в том числе Бахрейн, выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными, отметив, что они не имеют ничего общего с противостоянием терроризму и имеют своей целью ограничить суверенитет страны.