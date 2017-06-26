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СМИ: боевики обстреляли микрорайон на западе Дамаска, есть пострадавшие

Международная панорама
26 июня, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Мины были выпущены по зданию поликлиники "Аль-Кадим" и расположенным поблизости постройкам, сообщил портал "Сурия аль-Эн"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Несколько минометных снарядов разорвалось в понедельник в микрорайоне Думар на западе сирийской столицы. Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", мишенью террористических группировок стало здание поликлиники "Аль-Кадим" и расположенные поблизости постройки. По предварительной информации, среди жителей есть пострадавшие, нанесен материальный урон.

Ранее террористы взорвали бомбу у поста сирийской армии на въезде в Думар. Поступили сведения о получивших ранения военнослужащих в результате этой вылазки.

В Думаре проживают семьи госслужащих и сторонников правительства, в основном выходцы из среднего класса.

В соседнем пригороде Харфа жертвой обстрела боевиков в понедельник днем стал один мирный житель, еще двое получили ранения.

По сведениям полиции, бандформирования ведут огонь из района ферм Бейт-Джан на юго-западе Дамаска.

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