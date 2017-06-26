Словакия заинтересована в улучшении взаимодействия ЕС и России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Разногласия в отношениях между Россией и Евросоюзом противоречат интересам Словакии. Республика считает РФ своим постоянным партнером и готова способствовать улучшению ее взаимодействия с ЕС. Об этом заявил в понедельник словацким журналистам председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, состоявшейся в Сеуле в ходе проходящего в столице Республики Корея совещания глав парламентов стран Евразии.

"Очень важно преодолеть нынешний сложный период и, глядя в будущее, определить новые правила. Это же касается и отношений [России] с Евросоюзом. Верю, что и Словакия может внести вклад в то, чтобы эти проблемы остались позади", - подчеркнул Данко.

Встречу с Володиным он назвал "исторической, когда российский и словацкий спикеры встретились впервые после длительного перерыва". "Эта наша встреча была особенна и тем, что мы с председателем Госдумы встретились в Корее", - сказал Андрей Данко.

"Словакия связана с Россией поставками энергосырья. Кто угодно, утверждающий, что отказ от расширения связей с РФ соответствует интересам нашей республики, согласно моему убеждению, ошибается", - заявил спикер словацкого парламента.