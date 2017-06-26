Трамп вошел в список самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вошел в составленный американским журналом Time список лиц, обладающих наибольшим влиянием в интернете. Соответствующий перечень опубликован в понедельник на сайте издания.
Как отмечает журнал, в список попали те лица, которые оказывают "глобальное влияние на социальные медиа", а также обладают способностью задавать тон и направление мировым новостям.
Издание называет Трампа "мировым лидером с самым большим числом подписчиков в Twitter, который является для него крайне эффективным инструментом, позволяющим доносить свои послания так, как он считает нужным".
При этом, по мнению Time, записи в Twitter порой вредят президенту США. В качестве примера журнал приводит "неподкрепленные доказательствами обвинения", с которыми выступил Трамп, заявив, что в его отношении велась прослушка, а также утверждения президента о существовании записей его бесед с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.
Кроме того, старые записи Трампа в Twitter внимательно изучаются его критиками, которые незамедлительно обращают на них внимание в случае, если президент начинает противоречить своим прежним заявлениям, отмечает Time.
В неранжированный список из 25 человек также вошли, в частности, британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором популярных книг про Гарри Поттера, американские певицы Рианна и Кэти Перри, российский оппозиционер Алексей Навальный, модель из США Ким Кардашьян, а также семилетняя Бана Алабед, которая вела онлайн-блог из сирийского Алеппо.