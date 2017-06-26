СМИ: сирийские войска вышли к южному рубежу провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев освободили в понедельник от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) район Длейат на востоке страны. Как передало агентство SANA, правительственные силы продвигаются вглубь Сирийской пустыни к северу от Пальмиры и подошли сейчас вплотную к оазису Хамима на административной границе между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.

По информации агентства, в ходе серии успешно проведенных операций войскам удалось нанести значительные потери боевикам ИГ и уничтожить их боевую технику.

Саперы сирийской армии приступили к разминированию нескольких нефтяных объектов в освобожденном районе, которые были ранее захвачены бандами ИГ.

22 июня сирийские военнослужащие вернули под свой контроль газовые колодцы Арак в 40 км от Пальмиры. Войска приближаются к оазису Эс-Сухна - последнему форпосту ИГ на востоке провинции Хомс, который расположен в 70 км к северо-востоку от Пальмиры. От него идет шоссе на город Дейр-эз- Зор на Евфрате, где сирийские бойцы и ополченцы удерживают с 2014 года несколько оплотов и военный аэродром.

Наступление на Дейр-эз-Зор ведется параллельно с операцией в пограничном с Ираком секторе Сирийской пустыни. Там войска продвигаются к городу Бу-Кемаль, который находится в руках ИГ, чтобы затем зайти в тыл противнику. В провинции Дейр-эз-Зор сосредоточено свыше 40% запасов сирийской нефти.