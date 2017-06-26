Глава МИД Катара встретится 27 июня в Вашингтоне с госсекретарем США

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 27 июня проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera.

По его информации, Тиллерсон во вторник встретится и с государственным министром по делам кабинета и министром информации Кувейта шейхом Мухаммедом бен Абдаллой аль-Мубараком ас-Сабахом, прибывшим в понедельник в Вашингтон. Стороны обсудят дипломатический кризис в Персидском заливе и посреднические усилия Кувейта.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отрицают.

22 июня четыре арабские страны, в том числе Бахрейн, выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными, отметив, что они не имеют ничего общего с противостоянием терроризму и имеют своей целью ограничить суверенитет страны.