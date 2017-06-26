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Sky: компания-производитель прекращает продажу панелей, использованных в Grenfell Tower

Международная панорама
26 июня, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Как сообщил телеканал, облицовка 75 высоток в 26 территориальных округах Великобритании не соответствует нормам противопожарной безопасности

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Американская компания Arconic объявила о прекращении продажи облицовочных панелей, которые были использованы при строительстве сгоревшего жилого дома Grenfell Tower в Лондоне. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News.

"Arconic по всему миру прекращает продажи (облицовочных панелей) Reynobond PE для использования в высотных сооружениях", - приводит телеканал слова представителя компании.

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Телеканал также сообщил, что облицовка 75 высоток в 26 территориальных округах Великобритании не соответствует нормам противопожарной безопасности. Ранее было выявлено, что правилам противопожарной безопасности не отвечают 60 высоток в 25 территориальных округах Великобритании.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ранее объявила о том, что шесть сотен домов в Англии имеют облицовку, аналогичную внешнему покрытию сгоревшего жилого дома Grenfell Tower, после чего началась их проверка на противопожарную безопасность с учетом совокупности всех факторов, которые могут представлять угрозу. 23 июня совет лондонского муниципального округа Кэмден принял решение временно выселить четыре тысячи человек из четырех 22-этажных домов жилого комплекса Chalcots Estate на севере британской столицы из-за того, что их облицовочные материалы не являются огнеупорными.

Использование подобной облицовки, а также наличие воздушного зазора между облицовочной плиткой и стенами дома, создавшего эффект дымохода, привели в ночь на 14 июня к крупному пожару в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Возгорание началось на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Жертвами этого пожара стали по меньшей мере 79 человек. 

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Пожар в жилом комплексе в Лондоне
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