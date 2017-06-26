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Белый дом заявил о нарушениях при принятии решения Сенатом США по санкциям против РФ

Международная панорама
26 июня, 21:42 дата обновления: 26 июня, 22:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Сейчас законопроекта нет и комментировать нечего, заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Решение Сената Конгресса США по антироссийским санкциям было принято с процедурными нарушениями. Такую позицию высказал в понедельник пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер на брифинге для журналистов.

"Сенатское решение было принято с нарушением процедуры, так что сейчас законопроекта нет" и комментировать нечего, отметил он. Отвечая на вопрос, поддерживает ли президент США Дональд Трамп в принципе новые меры по оказанию давления на Россию, пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства "много раз говорил, что не будет сообщать о своих намерениях".

"Наш президент не телеграфирует заранее о том, что станет делать по многим из этих вопросов, - сказал Спайсер. - Во многом ведется тихая дипломатия. Пока мы не готовы о чем-то объявить, мы об этом и не говорим".

Ранее Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о санкциях против Ирана, в который отдельным пакетом были включены и меры по законодательному закреплению и ужесточению санкций против России. Теперь дело за Палатой представителей Конгресса, которая должна либо поддержать этот же законопроект, либо предложить собственный, чтобы после согласования окончательного текста представить его на подпись президенту страны.

Смотрите также

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