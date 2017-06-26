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В Йемене разочарованы решением Верховного суда США по миграционному указу Трампа

Международная панорама
26 июня, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Власти арабской страны считают, что решение Верховного суда США не поможет в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Йемена выразили разочарование в связи с решением Верховного суда США, который частично восстановил действие иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

"Мы разочарованы этим решением. Мы полагаем, что это не поможет в борьбе с терроризмом, а скорее будет способствовать появлению у граждан этих государств (попавших под запрет на выдачу виз - прим. ТАСС) чувства, что все они являются целью", - приводит агентство слова представителя йеменского министерства по делам экспатриантов Ахмеда ан-Наси.

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Ранее в понедельник Верховный суд США частично восстановил действие миграционного указа президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Постановление означает, что мартовский указ президента будет частично восстановлен до тех пор, пока Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь. Суд, в частности, ограничил действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.

В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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