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Верховный суд США разъяснил свое решение о частичном восстановлении иммиграционного указа

Международная панорама
26 июня, 21:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Запрет на поездки, согласно постановлению, распространяется на жителей Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, если у них нет "полноценных" связей с США

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Верховный суд США в понедельник разъяснил свое решение о частичном восстановлении иммиграционного указа президента США Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы суда.

Запрет на поездки, согласно постановлению, распространяется на жителей шести мусульманских стран - Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - если у них нет "полноценных" связей с США. Таким образом, Министерство национальной безопасности и Госдепартамент должны будут начать целенаправленный отбор заявок, который были поданы жителями этих стран с целью определить, достаточно ли крепкие у них связи с США для разрешения въезда в страну. Суд привел несколько примеров тех случаев, когда они могут приехать в Соединенные Штаты.

Так, власти могут разрешить въезд жителям этих шести стран, если американские граждане указали их в качестве своих близких родственников. В США могут попасть и студенты, которых зачислили на учебу американские вузы. Это же касается и работников, которые трудоустроились на американских предприятиях. "На практике это означает, что [указ] может не действовать в отношении иностранцев, у которых есть надежное обоснование полноценных связей с гражданином или организацией в Соединенных Штатах", - сообщили в пресс-службе.

Согласно постановлению, указ Трампа "мог нарушить" права американских граждан, вузов и предприятий, создав преграды для приезда их родственников, студентов и работников. Принятое в понедельник постановление суда означает, что мартовский указ президента будет частично восстановлен до тех пор, пока Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь. Трамп в понедельник назвал единогласное решение судей "чистой победой".

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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