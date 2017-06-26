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Иванка Трамп заявила, что старается быть вне политики

Международная панорама
26 июня, 22:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Дочь президента США также сообщила, что занимается только волнующими ее проблемами, такими как оказание помощи ветеранам, рабочим и многодетным семьям

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка старается оставаться вне политики, однако часто дает своему отцу советы по множеству вопросов. Об этом она рассказала в интервью телекомпании Fox News, опубликованном в понедельник.

"Я пытаюсь оставаться вне политики", - сказала она. "Я не хочу делать вид, что являюсь знатоком в сфере политики, - отметила Иванка Трамп. - Я оставляю политику другим людям и занимаюсь лишь теми проблемами, которые меня сильно волнуют". В качестве последних она перечислила в том числе вопросы оказания помощи ветеранам, рабочим и многодетным семьям.

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Иванка работает в Белом доме, занимая неоплачиваемую должность одного из советников президента. Она официально числится государственной служащей, однако не получает зарплату.

Дочь хозяина Белого дома также рассказала телеканалу, что часто дает своему отцу "советы по множеству вопросов", однако они не всегда соглашаются друг с другом. "Иногда мы соглашаемся, иногда - нет, - рассказала 35-летняя Иванка. - Мы - разные люди, и существуют области, где наши мнения расходятся". "Я считаю, что это нормально, когда вы не на 100% соглашаетесь по всем вопросам", - убеждена она.

Между тем, отвечая на вопрос, какую оценку она поставила бы своему отцу в качестве президента, Иванка заявила: "Конечно, "пятерку". "Я думаю, что он делает потрясающую, невероятную работу", - сказала она. "Это, действительно, трудная работа, и всегда найдутся противники, - указала дочь Трампа. - Гораздо легче критиковать, чем действительно сделать что-то, изменить что-то и двигаться вперед".

Иванка Трамп выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимала участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. В начале этого года дочь президента ушла в отставку с указанного поста в компании.

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