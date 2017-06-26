Замгенсека НАТО: Сербия может сотрудничать и с альянсом, и с Россией

БЕЛГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Желание иметь сотрудничество в сфере безопасности и с Россией, и с НАТО не является противоречивым для такой страны, как Сербия. Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.

"Я считаю, что не надо всегда мыслить о влиянии России или НАТО на какую-то страну как на "игру с нулевым результатом" из теории игр, где невозможно, чтобы оба игрока победили. Это наиболее важная вещь. В НАТО считают, что страны должны иметь возможность выбирать своих партнеров в сфере безопасности, выбирать, с кем сотрудничать", - заявила Готтемюллер.

По ее мнению, желание Сербии сотрудничать и с Россией, и с НАТО "не является противоречивым", так как Белград и Москва имеют длительные культурные, исторические, экономические связи, а также связи в сфере безопасности. В том числе Готтемюллер признала право Сербии самостоятельно решать вопрос о Российско-сербском гуманитарном центре в Нише (РСГЦ). Замгенсека сказала, что это "двусторонний вопрос между Россией и Сербией", однако предупредила, что "любая страна, которая собирается предоставить дипстатус гражданскому учреждению должна сначала хорошенько поразмыслить об этом".

Комментируя данные соцопроса, согласно которым 84% сербов выступают против вступления в НАТО, Готтемюллер напомнила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в 2015 году "выразил сожаление которое ощущают в НАТО в связи с болью, нанесенной населению Сербии". "Хочу еще раз высказать сожаление семьям жертв, но мы тогда чувствовали, что помогаем очень значительным образом преодолеть тяжелый кризис в регионе", - заявила она.

В то же время Готтемюллер выразила надежду, что если Сербии нужна помощь в чрезвычайных ситуациях, таких как наводнения, пожары, ликвидация неразорвавшихся снарядов, то граждане со временем станут по-другому думать об альянсе. "Президент и члены правительства должны решить, что имеет больше смысла для Сербии. С точки зрения НАТО, мы считаем, что Сербия хороший партнер, мы осуществляем сотрудничество во многих областях", - сказала замгенсека.

Роуз Готтемюллер приняла участие в церемонии инаугурации президента Сербии Александара Вучича 23 июня. В мероприятии участвовали более 60 иностранных делегаций и около 5 тыс. гостей. По данным сербского руководства, такого количества иностранных гостей Сербия не видела с момента похорон первого президента и генерального секретаря ЦК компартии Югославии Иосипа Броз Тито 8 мая 1980 года. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Дмитрий Рогозин, в ее состав также вошли замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Сергей Железняк и вице- спикер Госдумы Петр Толстой.