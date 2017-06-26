Албанская социалистическая партия побеждает на выборах после обработки 80% голосов

СКОПЬЕ, 26 июня. /ТАСС/. Албанская социалистическая партия (АСП), возглавляемая премьер-министром Эди Рамой, по-прежнему может претендовать на 73 из 140 мест в законодательном органе, сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Албания.

Подсчет голосов завершился на 4360 избирательных участках из 5362. После обработки 81% бюллетеней второе и третье места занимают оппозиционные объединения: Демократическая партия Албании Люльзима Баши (43 мандата) и "Социалистическое движение за интеграцию" Петрита Васили (19). Также в парламент проходит Партия за справедливость, интеграцию и единство Шпетима Идризи, которая завоевала четыре мандата. С одним мандатом в высший законодательный орган проходит Социал-демократическая партия Албании Скендера Джинуши.

Нынешние парламентские выборы стали девятыми по счету с 1990 года, когда в Албании была введена многопартийная система.