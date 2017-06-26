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Выпущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля, пострадавших нет

Международная панорама
26 июня, 23:39 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 26, июня. /ТАСС

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июня. /ТАСС/. Выпущенная из сектора Газа ракета упала в незаселенной местности на юге Израиля, пострадавших нет. Об этом сообщила в понедельник в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Запущенная с территории сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности в районе регионального совета Шаар Ха-Негев (юг Израиля), - сообщили военные. - Информации о пострадавших не поступало, подразделения прочесывают местность в поисках обломков снаряда".

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта. Тогда в ответ израильские самолет и танк поразили огнем две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.

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