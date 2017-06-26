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Лю Сяобо по-прежнему ждут в Осло для вручения премии мира

Международная панорама
26 июня, 23:48 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 26, июня. /ТАСС

Норвежский нобелевский комитет получил сообщение, что китайский правозащитник будет переведен из тюрьмы в больницу в связи с выявленным у него тяжелым заболеванием

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ОСЛО, 26 июня. /ТАСС/. Приглашение прибыть в Осло для получения Нобелевской премии мира, направленное китайскому правозащитнику Лю Сяобо Норвежским нобелевским комитетом в 2010 году, остается в силе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении комитета, который присуждает самую престижную из наград, носящих имя шведского химика Альфреда Нобеля (1833 - 1896).

Как говорится в документе, комитет получил информацию о том, что власти Китая удовлетворили прошение Лю Сяобо о переводе из тюрьмы в больницу в связи с тем, что он страдает тяжелой болезнью. Ранее в понедельник адвокат диссидента Мо Шаопин сообщил агентствам Associated Press и AFP, что у Лю Сяобо выявлен рак печени в последней стадии.

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"Комитет надеется, что теперь он будет освобожден без каких-либо условий и получит наилучшую возможную при его заболевании медицинскую помощь - в Китае или за рубежом, - сказано в заявлении. - Кроме того, комитет хочет подтвердить, что направленное Лю Сяобо приглашение прибыть в Осло, чтобы получить награду комитета, остается в силе".

В комментарии Норвежскому телеграфному бюро секретарь комитета Улав Ньёльстад уточнил, что вручение Лю Сяобо премии в Китае едва ли будет возможно. "Вопрос об этом не является актуальным. Все традиции говорят о том, что Нобелевские премии должны вручаться в Стокгольме или в Осло", - отметил Ньёльстад.

Китайский правозащитник Лю Сяобо в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя. Власти КНР обвинили его в распространении антиправительственных слухов и организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства. Находясь в тюрьме, он не мог получить премию. Этой возможности не было также у его супруги и ближайших родственников, поэтому кресло лауреата на торжественной церемонии вручения премии в ратуше Осло пустовало.

Награда была присуждена диссиденту с формулировкой "за долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае". В заявлении комитета говорилось, что соблюдение прав человека является необходимым условием для установления мира и сплочения народов, о которых Нобель писал в своем завещании. Комитет также обвинил руководство Китая в нарушении ряда международных договоренностей, а также собственных законов, касающихся прав личности. Китай жестко отреагировал на решение комитета, в том числе приостановив политические контакты с Норвегией, которые были возобновлены лишь в декабре 2016 года.

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