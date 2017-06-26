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Асад встретился в провинции Хама с инвалидами войны на празднике Ид аль-Фитр

Международная панорама
26 июня, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Бойцы, получившие тяжелые ранения, поблагодарили Асада и его супругу за проявленную заботу о защитниках родины, пострадавших в результате военных действий

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посвятили выходные дни по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) посещению раненых бойцов и их семей в провинции Хама (220 км от Дамаска). Как сообщило в понедельник агентство SANA, в ходе этой поездки они ознакомились с реализацией в регионах национальной программы помощи инвалидам войны.

Президентская семья побывала в домах бывших военнослужащих сирийской армии в селениях Телль-Афар, Рабве, Метна и Дейр-Шамиль. Бойцы, получившие тяжелые ранения, поблагодарили Асада и его супругу за проявленную заботу о защитниках родины, пострадавших в результате военных действий.

Год назад Асад во время аналогичной поездки в провинции Хомс пообещал закупить современное оборудование "для проведения реконструктивных хирургических операций по протезированию конечностей после ампутации". За истекшие месяцы руками сирийских врачей было сделано несколько подобных операций.

В понедельник президент напомнил, что правительственная программа "Пострадавшим за Родину" нацелена на скорейшую реабилитацию раненых и их возвращение к общественно полезной деятельности. Он выразил убеждение в том, что "высокое общественное сознание сирийцев позволит стране пережить жестокие последствия конфликта".

По сведениям SANA, в ходе реализации программы "Пострадавшим за Родину" в Сирии налажено оказание помощи семьям 435 инвалидов, полностью парализованных из-за полученных ранений. Еще 285 бывшим военнослужащим после процесса реабилитации удалось вернуться к трудовой деятельности благодаря правительственному проекту по развитию малых предприятий.

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Асад, Башар Хафез
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