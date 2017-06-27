США подписали военные контракты с Австралией и Индией на общую сумму $1,7 млрд

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. США приняли решение поставить до пяти самолетов Gulfstream, оснащенных комплексами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, Австралии, а также еще один военно-транспортный самолет С-17 Индии. Об этом объявило в понедельник профильное правительственное ведомство, действующее в структуре Министерства обороны США.
Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в военной сфере.
По свидетельству Пентагона, контракт с Австралией оценивается в $1,3 млрд, с Индией - в $366,2 млн.
Разрешение на реализацию данных договоренностей, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении экспортировать в Австралию и Индию указанную военную технику. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых оружейных контрактов и возможное их блокирование. Американское военное ведомство заявляет, что эти контракты не меняют военный баланс сил в регионе и способствуют обеспечению национальной безопасности и интересов США.