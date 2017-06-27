Спикер Кнессета начинает официальный визит в Москву

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Кнессета (парламента Израиля) Юлий (Йоэль) Эдельштейн во вторник начинает трехдневный официальный визит в Москву, где у него запланировано выступление на пленарном заседании Совета Федерации. Об этом сообщила в распространенном здесь коммюнике пресс-служба парламента Израиля. Эдельштейна во время поездки в российскую столицу сопровождают депутаты Кнессета Роберт Илатов и Йоэль Развозов, а также генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович, добавили в ведомстве.

Программа визита

Поездка Эдельштейна осуществляется в ответ на визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, посетившей Кнессет в 2016 году. "Это - первый визит Эдельштейна в Москву в качестве спикера израильского парламента", - сообщили в пресс-службе Кнессета. По ее данным, в российской столице у израильского спикера запланированы переговоры с председателем СФ Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, депутатами обеих палат российского парламента, а также встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Эдельштейн также встретится с руководством еврейской общины России и посетит Еврейский музей и центр толерантности.

Заявление Эдельштейна

Сам Эдельштейн обозначил в качестве основной цели своей поездки в Москву улучшение двусторонних отношений. "Для меня этот визит будет, конечно, особенным, и я очень волнуюсь, - сказал Эдельштейн, чьи высказывания приводит пресс-служба Кнессета. - Цель визита - еще более улучшить отличные взаимоотношения Израиля и России, и, в особенности, межпарламентские связи, которые мы настойчиво развиваем". "Эти связи уже и сегодня превосходные, и включают глубокое сотрудничество и дружбу в разных сферах", - добавил он.

Стратегическое партнерство

Предстоящее выступление спикера Кнессета на пленарном заседании СФ является свидетельством стратегического партнерства между РФ и Израилем. Такую оценку дал визиту Эдельштейна председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, который на прошлой неделе в Иерусалиме принимал участие в совместном заседании комитетов Совета Федерации РФ по международным делам и по обороне и безопасности и комиссии Кнессета по международным делам и обороне. "Он [Эдельштейн] едет по приглашению [спикера СФ] Валентины Ивановны Матвиенко, и мы ожидаем не только переговоров, но и его выступления в ходе пленарного заседания СФ", - сказал Косачев в интервью ТАСС.

По его словам, "далеко не все зарубежные делегации, даже возглавляемые спикерами, которые приезжают в РФ, получают возможность выступления в зале пленарных заседаний на пленарном заседании". "Эту возможность мы предоставляем только нашим действительно важным и стратегическим партнерам, безусловно, Израиль относится к их числу", - отметил Косачев.

Биография политика

Эдельштейн стал первым русскоязычным израильским политиком, избранным спикером парламента еврейского государства. Он возглавляет израильский парламент уже второй созыв подряд, до этого избирался депутатом семь раз, неоднократно занимал министерские должности. Эдельштейн родился в Черновцах в 1958 году, в семье Юрия (Георгия) Эдельштейна, в 1979 году рукоположенного в сан православного священника. При этом сам Юлий, репатриировавшийся в Израиль в 1987 году, придерживается ортодоксальных иудейских традиций.

В 1996 году он стал одним из основателей партии "Исраэль ба-алия", а депутатский мандат от партии "Ликуд", которую сейчас возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, получил в 2003 году после слияния этих двух партий.

Личный аспект

"Визит в Москву будет включать для Эдельштейна и немаловажный личный аспект - он посетит места, памятные ему по его прошлому "отказника" в СССР и борца за алию [репатриацию в Израиль - прим. ТАСС] советских евреев, место, где он был арестован, КПЗ и зал суда, где он был осужден", - сообщили в пресс-службе Кнессета.

"Нельзя не думать о поразительной ситуации, когда тот, кто был заключенным в советской тюрьме, выступит перед Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации в качестве председателя Кнессета Государства Израиль", - сказал в этой связи Эдельштейн. Визит приурочен к 30-летию освобождения Юлия Эдельштейна из советской тюрьмы в июле 1987 года, отметили в пресс-службе Кнессета.