Японская делегация отправится на южные Курилы изучать возможности совместной деятельности

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ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Группа представителей японского правительства и деловых кругов во главе со специальным советником премьер-министра Эйити Хасэгавой отправится во вторник на южные Курильские острова, чтобы на месте изучить возможности для ведения совместной с Россией экономической деятельности. По плану, работа специалистов на островах продлится до 1 июля.
В состав группы входят около 70 человек, включая чиновников из японского правительства, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, а также администрации северной префектуры Хоккайдо. Запланировано также участие и представителей бизнеса.
Группа займется изучением инфраструктуры на островах с целью дальнейшего обсуждения с российской стороной конкретных проектов в области рыболовного промысла, разведения морепродуктов, медицины, экологии и туризма. Договоренность об отправке специальной исследовательской группы на южные Курилы была достигнута в ходе встречи лидеров России и Японии в Москве 27 апреля.
В ответ на запрос ТАСС МИД Японии пока не сообщил подробностей программы поездки, однако, по данным агентства Kyodo, группа отправится из порта Немуро (префектура Хоккайдо) и сначала прибудет на остров Кунашир, где запланированы встречи с представителями российской стороны. 28 июня специалисты разделятся на отдельные группы по рыболовному промыслу, медицине, туризма и осмотрят соответствующие объекты. 29 июня они отправятся на Итуруп, а 30 июня - на Шикотан. Визит японской делегации на южные Курилы юридически организован как безвизовая поездка, журналисты сопровождать японскую делегацию не будут.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.