Национальное собрание Франции изберет своего председателя

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ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Сессия Национального собрания республики состоится во вторник в историческом Бурбонском дворце французской столицы. Его депутатам, избранным 18 июня, предстоит назвать нового председателя нижней палаты парламента Франции.
Большинство мест в палате контролирует правящее надпартийное движение "Республика на марше", объединяющее сторонников нового президента Франции Эмманюэля Макрона. Им принадлежит абсолютное большинство - 308 из 577 мандатов.
Большинство наблюдателей уверены, что правящее движение постарается выдвинуть нового спикера из своей среды. Глава палаты является влиятельной политической фигурой, занимая в высшем руководстве страны четвертое место - после президента, премьера и председателя сената. Под его председательством депутаты должны будут собраться 4 июля, чтобы обсудить вопрос о доверии правительству, которое сформировал 21 июня премьер-министр Эдуар Филипп. В кулуарах парламента не исключает, что еще до этого обе палаты парламента - Национальное собрание и Сенат - могут быть созваны на конгресс в Версале, где к ним обратится Эмманюэль Макрон.
Как напомнили корреспонденту ТАСС французские историки, в парламенте республики все еще действуют правило, лишающее главу государства возможности посещать эту ассамблею в столице. Запрет был введен депутатами 144 года назад - в 1873 году в период президентства Адольфа Тьера, находившегося в затяжном конфликте с законодательной властью. В разгар споров парламентарии первыми потеряли терпение и постановили, что глава государства может лишь направлять им послания для оглашения в палатах от его имени - без проведения дискуссии, но не должен появляться в их владениях.
Отменить ограничение пытался в свое время генерал де Голль. Но даже авторитет основателя современной политической системы Франции не помог переубедить законодателей, настаивавших на прерогативах парламента. Не преуспел в этом и энергичный Николя Саркози. Депутаты так и не предоставили главе государства право посещать их постоянную резиденцию в Париже. Вместо этого ему было предложено для обращения к законодательной ветви дожидаться каждый раз Конгресса в Версале - совместной выездной сессии Национального собрания и Сената, созываемой крайне редко.
Среди важнейших вопросов, которые предстоит рассмотреть депутатам в ходе сессии - продление во Франции режима чрезвычайного положения. Он был установлен после терактов в Париже осенью 2015 года и затем неоднократно продлевался. Президент Макрон уделяет противодействию террористической угрозе особое внимание. По его инициативе при Елисейском дворце на минувшей неделе был учрежден специальный Центр по борьбе с терроризмом, который координирует деятельность французских спецслужб.
Французские аналитики констатируют, что новый президент имеет значительные возможности для проведения своих реформ. Июньские парламентские выборы дополнили триумф Макрона, получившего на президентских выборах в мае 66% голосов. Как считает обозреватель еженедельника L'Opinion Николя Бейту, "это полная победа, поскольку президент не только добился большинства в Национальном собрании для своей новорожденной партии, но и потому, что все его противники повержены".
Наибольший урон на выборах понесла Соцпартия, управлявшая страной последние пять лет. Ее представительство сократилось с 295 до 46 депутатов. Это историческое поражение социалистов ставит, по мнению аналитиков, судьбу партии под вопрос.
Свой депутатский мандат утратил и первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис. "Левым надо менять все, - признал он. - И форму, и фон, и свои идеи, и собственные организации". Сам Камбаделис готов "участвовать в такой работе, но уже не в качестве первого секретаря". Политик заявил об отставке с партийного поста, который занимал с 2014 года.
Левое движение "Неподчинившаяся Франция", которое возглавляет Жан-Люк Меланшон, еще в период президентских выборов отказалось от союза с Соцпартией, чью линию в правление президента-социалиста Франсуа Олланда левые резко критиковали. "Франсуа Олланд - самая выдающаяся посредственность Соцпартии", - утверждал Меланшон. Он считает, что в лице сторонников "Неподчинившейся Франции" у французского народа "отныне есть собственная партийная группа".
Крупнейшей оппозиционной фракцией располагает правоцентристская партия "Республиканцы", которой принадлежит в палате 94 мандата после того, как часть фракции, назвавшая себя "конструктивными республиканцами", изъявила намерение поддерживать правящее большинство в тех реформах, которые считает полезными. В любом случае правоцентристам предстоит сформировать новое руководство партии. Прежние лидеры - бывший президент Николя Саркози, недавний кандидат на пост главы государства Франсуа Фийон и мэр Бордо Ален Жюппе - практически не участвовали в парламентской избирательной кампании.
"Национальный фронт", возглавляемый Марин Ле Пен, смог расширить свое представительство в парламенте с 2 до 8 депутатов. Самым молодым законодателем стал 23-летний активист "Национального фронта" Людовик Пажо, баллотировавшийся, равно как сама Ле-Пен, в округе Па-де Кале.
Как сообщили в штаб-квартире парламента, в результате выборов средний возраст законодателей снизился до 48 лет. При этом 424 избранника - 73% - никогда еще не были депутатами. Во фракции "Республики на марше" таких новичков - 91%. Как считают ветераны, этому пополнению обязательно понадобятся наставники, которые смогли бы объяснить процедуру подготовки и принятия законов.
В палату избраны свыше 40 руководителей предприятий, более 100 представителей либеральных профессий и 180 служащих, в основном занятых в частном секторе экономики. Среди избранных депутатов не менее 200 имеют одновременно и другие полномочия, в том числе мэров и глав регионов. Все они должны теперь отказаться от этих мандатов, поскольку новый закон не допускает совмещения таких обязанностей.
Французская школа парламентаризма славится своим красноречием. Баталии между представителями правящего большинства и оппозиции собирают много публики в Бурбонском дворце и значительную телевизионную аудиторию. Впрочем история знала и случаи, когда депутаты скрещивали шпаги в буквальном смысле. В этом году исполнилось 50 лет со времени последней дуэли во Франции.
В период парламентской сессии 1967 года в поединке на шпагах в парижском предместье Нейи-сюр-Сен сошлись лидер фракции социалистов Гастон Деферр и депутат-голлист Рене Рибьер. Вызов на дуэль был сделан Рибьером, не простившим нанесенное ему социалистом в ходе дебатов оскорбление. Рибьер был ранен, но отказался прекратить дуэль после первой крови.
Спор удалось прервать только благодаря вмешательству секундантов.