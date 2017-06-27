Национальное собрание Франции изберет своего председателя

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Сессия Национального собрания республики состоится во вторник в историческом Бурбонском дворце французской столицы. Его депутатам, избранным 18 июня, предстоит назвать нового председателя нижней палаты парламента Франции.

Большинство мест в палате контролирует правящее надпартийное движение "Республика на марше", объединяющее сторонников нового президента Франции Эмманюэля Макрона. Им принадлежит абсолютное большинство - 308 из 577 мандатов.

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Большинство наблюдателей уверены, что правящее движение постарается выдвинуть нового спикера из своей среды. Глава палаты является влиятельной политической фигурой, занимая в высшем руководстве страны четвертое место - после президента, премьера и председателя сената. Под его председательством депутаты должны будут собраться 4 июля, чтобы обсудить вопрос о доверии правительству, которое сформировал 21 июня премьер-министр Эдуар Филипп. В кулуарах парламента не исключает, что еще до этого обе палаты парламента - Национальное собрание и Сенат - могут быть созваны на конгресс в Версале, где к ним обратится Эмманюэль Макрон.

Как напомнили корреспонденту ТАСС французские историки, в парламенте республики все еще действуют правило, лишающее главу государства возможности посещать эту ассамблею в столице. Запрет был введен депутатами 144 года назад - в 1873 году в период президентства Адольфа Тьера, находившегося в затяжном конфликте с законодательной властью. В разгар споров парламентарии первыми потеряли терпение и постановили, что глава государства может лишь направлять им послания для оглашения в палатах от его имени - без проведения дискуссии, но не должен появляться в их владениях.

Отменить ограничение пытался в свое время генерал де Голль. Но даже авторитет основателя современной политической системы Франции не помог переубедить законодателей, настаивавших на прерогативах парламента. Не преуспел в этом и энергичный Николя Саркози. Депутаты так и не предоставили главе государства право посещать их постоянную резиденцию в Париже. Вместо этого ему было предложено для обращения к законодательной ветви дожидаться каждый раз Конгресса в Версале - совместной выездной сессии Национального собрания и Сената, созываемой крайне редко.

Среди важнейших вопросов, которые предстоит рассмотреть депутатам в ходе сессии - продление во Франции режима чрезвычайного положения. Он был установлен после терактов в Париже осенью 2015 года и затем неоднократно продлевался. Президент Макрон уделяет противодействию террористической угрозе особое внимание. По его инициативе при Елисейском дворце на минувшей неделе был учрежден специальный Центр по борьбе с терроризмом, который координирует деятельность французских спецслужб.

Победитель получает все

Французские аналитики констатируют, что новый президент имеет значительные возможности для проведения своих реформ. Июньские парламентские выборы дополнили триумф Макрона, получившего на президентских выборах в мае 66% голосов. Как считает обозреватель еженедельника L'Opinion Николя Бейту, "это полная победа, поскольку президент не только добился большинства в Национальном собрании для своей новорожденной партии, но и потому, что все его противники повержены".

Наибольший урон на выборах понесла Соцпартия, управлявшая страной последние пять лет. Ее представительство сократилось с 295 до 46 депутатов. Это историческое поражение социалистов ставит, по мнению аналитиков, судьбу партии под вопрос.

Свой депутатский мандат утратил и первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис. "Левым надо менять все, - признал он. - И форму, и фон, и свои идеи, и собственные организации". Сам Камбаделис готов "участвовать в такой работе, но уже не в качестве первого секретаря". Политик заявил об отставке с партийного поста, который занимал с 2014 года.

Левое движение "Неподчинившаяся Франция", которое возглавляет Жан-Люк Меланшон, еще в период президентских выборов отказалось от союза с Соцпартией, чью линию в правление президента-социалиста Франсуа Олланда левые резко критиковали. "Франсуа Олланд - самая выдающаяся посредственность Соцпартии", - утверждал Меланшон. Он считает, что в лице сторонников "Неподчинившейся Франции" у французского народа "отныне есть собственная партийная группа".

Правоцентристы на распутье

Крупнейшей оппозиционной фракцией располагает правоцентристская партия "Республиканцы", которой принадлежит в палате 94 мандата после того, как часть фракции, назвавшая себя "конструктивными республиканцами", изъявила намерение поддерживать правящее большинство в тех реформах, которые считает полезными. В любом случае правоцентристам предстоит сформировать новое руководство партии. Прежние лидеры - бывший президент Николя Саркози, недавний кандидат на пост главы государства Франсуа Фийон и мэр Бордо Ален Жюппе - практически не участвовали в парламентской избирательной кампании.

Самый молодой депутат

"Национальный фронт", возглавляемый Марин Ле Пен, смог расширить свое представительство в парламенте с 2 до 8 депутатов. Самым молодым законодателем стал 23-летний активист "Национального фронта" Людовик Пажо, баллотировавшийся, равно как сама Ле-Пен, в округе Па-де Кале.

Как сообщили в штаб-квартире парламента, в результате выборов средний возраст законодателей снизился до 48 лет. При этом 424 избранника - 73% - никогда еще не были депутатами. Во фракции "Республики на марше" таких новичков - 91%. Как считают ветераны, этому пополнению обязательно понадобятся наставники, которые смогли бы объяснить процедуру подготовки и принятия законов.

В палату избраны свыше 40 руководителей предприятий, более 100 представителей либеральных профессий и 180 служащих, в основном занятых в частном секторе экономики. Среди избранных депутатов не менее 200 имеют одновременно и другие полномочия, в том числе мэров и глав регионов. Все они должны теперь отказаться от этих мандатов, поскольку новый закон не допускает совмещения таких обязанностей.

Полвека последней дуэли

Французская школа парламентаризма славится своим красноречием. Баталии между представителями правящего большинства и оппозиции собирают много публики в Бурбонском дворце и значительную телевизионную аудиторию. Впрочем история знала и случаи, когда депутаты скрещивали шпаги в буквальном смысле. В этом году исполнилось 50 лет со времени последней дуэли во Франции.

В период парламентской сессии 1967 года в поединке на шпагах в парижском предместье Нейи-сюр-Сен сошлись лидер фракции социалистов Гастон Деферр и депутат-голлист Рене Рибьер. Вызов на дуэль был сделан Рибьером, не простившим нанесенное ему социалистом в ходе дебатов оскорбление. Рибьер был ранен, но отказался прекратить дуэль после первой крови.

Спор удалось прервать только благодаря вмешательству секундантов.