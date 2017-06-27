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AP: МНБ США не взламывало системы для голосования в Джорджии

Международная панорама
27 июня, 1:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Данные выводы были сделаны на основе анализа данных с компьютеров в штате

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Министерство национальной безопасности (МНБ) США не пыталось получить несанкционированный доступ к электронным системам для голосования в американском штате Джорджия. К такому выводу пришел надзорный орган при этом ведомстве, сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP).

Аппарат главного инспектора при МНБ, в обязанности которого входит независимое рассмотрение жалоб в отношении министерства, направил в понедельник письмо в Конгресс США, в котором указал, что обвинения на этот счет в отношении ведомства являются необоснованными. Данные выводы были сделаны на основе анализа данных с компьютеров в Джорджии. Послание, адресованное законодателям, поступило в распоряжение журналистов AP.

В декабре 2016 года власти штата заявили, что его электронные системы для голосования пытались взломать сотрудники МНБ. Секретарь Джорджии Брайан Кемп тогда направил президенту Дональду Трампу письмо, в котором говорилось, что были зафиксированы не менее десяти безуспешных попыток получить несанкционированный доступ к данным системам с использованием компьютеров МНБ. Инциденты якобы имели место в период с февраля по ноябрь, одна мощная кибератака была предпринята уже после президентских выборов в США.

Кемп попросил Трампа распорядиться о проведении тщательного расследования на этот счет. До этого секретарь штата также потребовал разъяснений относительно кибератак от занимавшего в то время пост министра национальной безопасности Джея Джонсона. Секретарь предположил, что речь может идти о проверке систем безопасности со стороны сотрудников МНБ. Кемп подчеркнул, что никогда не давал разрешения ведомств на проведение таких тестов и не получал соответствующих предупреждений от министерства.

Почти все американские штаты перед выборами согласились на предложение министерства проверить компьютерные элементы их систем для голосования на наличие уязвимости, которую могли бы использовать хакеры. Власти Джорджии такого согласия не давали. Вместо этого они наняли частную компанию для обеспечения компьютерной безопасности при проведении выборов.

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