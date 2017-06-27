Трамп: ядерная проблема КНДР требует скорейшего решения

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Администрация США считает, что проблема ядерных и ракетных разработок в КНДР требует скорейшего решения. Это подчеркнул президент США Дональд Трамп, принимая в понедельник в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Американский лидер поблагодарил Нью-Дели за применение вместе с остальными странами-членами ООН "новых санкций в отношении северокорейского режима" в соответствии с решениями Совета Безопасности.

"Режим Северной Кореи создает неимоверные проблемы, и с этим надо разбираться. И, вероятно, разбираться быстро", - заявил руководитель администрации США.