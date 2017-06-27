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Трамп: ядерная проблема КНДР требует скорейшего решения

Международная панорама
27 июня, 1:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Американский лидер выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за применение вместе с остальными странами-членами ООН "новых санкций в отношении северокорейского режима"

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Администрация США считает, что проблема ядерных и ракетных разработок в КНДР требует скорейшего решения. Это подчеркнул президент США Дональд Трамп, принимая в понедельник в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Американский лидер поблагодарил Нью-Дели за применение вместе с остальными странами-членами ООН "новых санкций в отношении северокорейского режима" в соответствии с решениями Совета Безопасности.

"Режим Северной Кореи создает неимоверные проблемы, и с этим надо разбираться. И, вероятно, разбираться быстро", - заявил руководитель администрации США.

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Персоны
Моди, Нарендра Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР
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