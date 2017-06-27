Трамп: ядерная проблема КНДР требует скорейшего решения

Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд предъявить президенту обвинения в коррупцииМеждународная панорама 27 июня, 2:24
"Филадельфия" сделала квалификационное предложение хоккеисту ЛюбимовуСпорт 27 июня, 1:12
Иванка Трамп возглавит делегацию США на предпринимательском саммите в ИндииМеждународная панорама 27 июня, 0:58
"Известия": "Роснефть" намерена за 20 лет добыть 500 млн т нефти сверх планаЭкономика и бизнес 27 июня, 0:39
"Сент-Луис" не стал предлагать новый контракт хоккеисту ЯкуповуСпорт 27 июня, 0:33
Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификацииСпорт 27 июня, 0:11
РУСАДА выберет нового председателя наблюдательного совета вместо ИсинбаевойСпорт 27 июня, 0:07
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 23:41
Газета Bild опубликовала выдержки из внутреннего доклада ФИФА по делу о коррупцииСпорт 26 июня, 23:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Администрация США считает, что проблема ядерных и ракетных разработок в КНДР требует скорейшего решения. Это подчеркнул президент США Дональд Трамп, принимая в понедельник в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди.
Американский лидер поблагодарил Нью-Дели за применение вместе с остальными странами-членами ООН "новых санкций в отношении северокорейского режима" в соответствии с решениями Совета Безопасности.
"Режим Северной Кореи создает неимоверные проблемы, и с этим надо разбираться. И, вероятно, разбираться быстро", - заявил руководитель администрации США.