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Явка на президентских выборах в Монголии превысила 66,5%

Международная панорама
27 июня, 2:04 UTC+3 УЛАН-БАТОР УЛАН-БАТОР 27, июня. /ТАСС

Впервые в современной истории страны будет проведен второй тур президентских выборов

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УЛАН-БАТОР, 27 июня. /ТАСС/. Уровень явки избирателей на выборах президента Монголии по итогам понедельника составил 66,54%. Об этом во вторник сообщило агентство МОНЦАМЭ.

"Явка по стране составила 66,54%, в Улан-Баторе - 67,73%. По аймакам явка составила 65,53%", - говорится в сообщении.

Второй тур президентских выборов будет проведен в Монголии впервые в ее современной истории. Ни один из кандидатов не набрал в первом туре, который состоялся в понедельник, более 50% голосов, поэтому в течение двух недель должно состояться повторное голосование. При этом главная интрига - кто станет вторым кандидатом - сохраняется.

Согласно предварительным данным, кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга лидирует в первом туре выборов главы Монголии. При этом разрыв в количестве голосов за Миеэгомбын Энхболда от Монгольской народной партии (МНП) и претендента от Монгольской народно-революционной партии (МНРП) Сайнхуугийн Ганбаатара, согласно публикуемым Генеральным избирательным комитетом (ГИК) данным, составляет менее 0,1 процентных пункта.

Президент избирается на четыре года, пост можно занимать дважды. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж (член ДП) находится у власти уже второй срок.

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