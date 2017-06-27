Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд предъявить президенту обвинения в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту страны Мишелу Темеру. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Варианты развития событий

По мнению большинства бразильских СМИ и политологов, сейчас Темер может рассчитывать на поддержку более половины парламентариев - они представляют политические партии, которые входят в правящую коалицию. Это означает, что запрос о предъявлении обвинений президенту, скорее всего, будет отклонен. При таком развитии событий дело в отношении главы государства будет закрыто.

Если же не менее двух третей депутатов все же выступят за продолжение процесса против Темера, окончательное решение о предъявлении обвинений будет принято простым большинством голосов на пленарном заседании ФВС. Если судьи сочтут аргументы прокуратуры неубедительными, дело будет закрыто. В противном случае Темер официально станет обвиняемым в уголовном преступлении и будет отстранен от должности на 180 дней. Обязанности главы государства в этом случае будет временно исполнять спикер нижней палаты парламента Родригу Майя.

Если в течение 180 дней с момента отстранения Темера от должности его признают виновным, он окончательно потеряет пост. Если же судьи не смогут вынести приговор за это время, президент вернется к исполнению своих обязанностей. То же самое произойдет, если президент будет оправдан.

Коррупционный скандал вокруг президента

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф.

По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.