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Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд предъявить президенту обвинения в коррупции

Международная панорама
27 июня, 2:24 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 27, июня. /ТАСС

По мнению политологов, Мишел Темер может рассчитывать на поддержку более половины парламентариев, а это означает, что запрос о предъявлении обвинений, скорее всего, будет отклонен

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Президент Бразилии Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер

©  AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту страны Мишелу Темеру. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Варианты развития событий

По мнению большинства бразильских СМИ и политологов, сейчас Темер может рассчитывать на поддержку более половины парламентариев - они представляют политические партии, которые входят в правящую коалицию. Это означает, что запрос о предъявлении обвинений президенту, скорее всего, будет отклонен. При таком развитии событий дело в отношении главы государства будет закрыто.

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Если же не менее двух третей депутатов все же выступят за продолжение процесса против Темера, окончательное решение о предъявлении обвинений будет принято простым большинством голосов на пленарном заседании ФВС. Если судьи сочтут аргументы прокуратуры неубедительными, дело будет закрыто. В противном случае Темер официально станет обвиняемым в уголовном преступлении и будет отстранен от должности на 180 дней. Обязанности главы государства в этом случае будет временно исполнять спикер нижней палаты парламента Родригу Майя.

Если в течение 180 дней с момента отстранения Темера от должности его признают виновным, он окончательно потеряет пост. Если же судьи не смогут вынести приговор за это время, президент вернется к исполнению своих обязанностей. То же самое произойдет, если президент будет оправдан.

Коррупционный скандал вокруг президента

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф.

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Биография президента Бразилии Мишела Темера

По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.

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Темер, Мишел
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