ООН: колумбийские повстанцы из РВСК сдали все оружие

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Колумбийская повстанческая группировка "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) выполнила свои обязательство по разоружению в рамках мирного соглашения с правительством. Об этом сообщила в понедельник Миссия ООН в Колумбии.

"На сегодняшний день у Миссии хранится все зарегистрированное индивидуальное оружие РВСК: 7132 единицы, за исключением того оружия, которое, в соответствии с "дорожной картой", будет использоваться для обеспечения безопасности 26 лагерей РВСК до 1 августа 2017 года", - говорится в заявлении.

Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 1 декабря началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После разоружения группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.

29 мая этого года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о решении сторон продлить сроки разоружения до 20 июня, поскольку по договору с правительством РВСК должны были сдать все имеющиеся у них оружие к 31 мая.