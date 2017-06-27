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ООН: колумбийские повстанцы из РВСК сдали все оружие

Международная панорама
27 июня, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

У Миссии ООН в Колумбии хранится все зарегистрированное индивидуальное оружие, за исключением того, что будет использоваться для обеспечения безопасности 26 лагерей РВСК до 1 августа 2017 года

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Колумбийская повстанческая группировка "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) выполнила свои обязательство по разоружению в рамках мирного соглашения с правительством. Об этом сообщила в понедельник Миссия ООН в Колумбии.

"На сегодняшний день у Миссии хранится все зарегистрированное индивидуальное оружие РВСК: 7132 единицы, за исключением того оружия, которое, в соответствии с "дорожной картой", будет использоваться для обеспечения безопасности 26 лагерей РВСК до 1 августа 2017 года", - говорится в заявлении.

Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 1 декабря началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После разоружения группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.

29 мая этого года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о решении сторон продлить сроки разоружения до 20 июня, поскольку по договору с правительством РВСК должны были сдать все имеющиеся у них оружие к 31 мая.

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