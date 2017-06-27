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AP: супругу экс-кандидата в президенты США Сандерса заподозрили в мошенничестве

Международная панорама
27 июня, 3:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Сотрудники ФБР полагают, что Джейн О'Мира Сандерс могла делать заведомо ложные утверждения, чтобы привлечь финансирование в размере примерно $10 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Супругу бывшего участника предвыборной гонки среди демократов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса заподозрили в мошенничестве, в отношении нее ведет расследование ФБР. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Обвинения касаются сделки, в которой участвовала супруга сенатора Джейн О'Мира Сандерс. Сотрудники ФБР полагают, что она могла делать заведомо ложные утверждения, чтобы привлечь финансирование в размере примерно $10 млн. Первоначально исковое заявление в отношении Джейн Сандерс подал в начале 2016 года Брэйди Тонсинг. Он во время предвыборной гонки руководил в Вермонте избирательной кампанией республиканца Дональда Трампа, который в итоге и одержал победу.

Официальный представитель Джейн Сандерс Джефф Уивер подтвердил AP, что она наняла адвоката, который теперь представляет ее интересы. Уивер подчеркнул, что обвинения в отношении супруги сенатора были выдвинуты по политическим мотивам.

Джейн Сандерс в 2010 году являлась президентом колледжа в городе Берлингтон (штат Вермонт). Она привлекла $10 млн на приобретение участка земли недалеко от учебного заведения. Она якобы утверждала тогда, что вложение средств является выгодным, так как число учащихся колледжа в ближайшие годы должно многократно вырасти и на счет учебного заведения поступят пожертвования в размере $2,7 млн. В 2011 году она ушла из колледжа, а в 2016 году он закрылся, имея много долгов.

Уивер указал, что супруга сенатора не пыталась делать каких-либо ложных заявлений, а искренне пыталась помочь развитию колледжа. Представитель Джейн Сандерс выразил уверенность в том, что расследование докажет ее невиновность.

Берни Сандерс соперничал с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на отборочном внутрипартийном этапе предвыборной гонки в США, но потерпел поражение. В июле 2016 года он вышел из борьбы за высший государственный пост и поддержал бывшую конкурентку. Во время избирательной кампании он выступал с жесткой критикой Трампа, подчеркивая, что его избрание президентом станет для США катастрофой.

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