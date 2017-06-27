Глава МИД Великобритании: конференция по Кипру не будет простой, но сделки добиться можно

ЖЕНЕВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что международная конференция по Кипру, которая стартует 28 июня в швейцарском городе Кран-Монтана, не будет простой, однако верит в то, что сделки по урегулированию кипрской проблемы будет возможно добиться. Об этом говорится в коммюнике Форин оффиса, поступившем в ТАСС во вторник.

"Эта конференция основывается на месяцах напряженной работы, усердия и прогресса, продемонстрированного обеими сторонами", - заявил Джонсон, который во вторник вылетает в Женеву в сопровождении своего заместителя во вопросам Европы Алана Данкана Смита. "Это отличная возможность для двух сообществ найти долгосрочное решение для Кипра, которое принесет огромные выгоды, как всему острову, так и региону, - сказал министр. - Это не будет просто, но при наличии политической воли, изобретательности и гибкости, я уверен, что сделки можно достичь. Великобритания готова и хочет помочь всеми возможными способами".

По информации МИД, во вторник вечером в Женеве Джонсон проведет встречи с представителями обеих сторон процесса. "Министр иностранных дел, как ожидается, воздаст должное серьезным намерениям и видению ситуации со стороны [лидера греческой общины Никоса] Анастасиадиса и [лидера турецкой общины острова Мустафы] Акынджи в самоотверженном поиске решения в интересах обеих кипрских общин, - отмечается в коммюнике. - Он, как ожидается, призовет обе стороны не упускать из виду цели и подчеркнет, что "сохранение статуса-кво несет в себе риски, в то время, как изменение ситуации может создать возможности для объединенного Кипра".

Сроки проведения конференции

Конференция под эгидой ООН стартует 28 июня на швейцарском горном курорте Кран-Монтана. В списке официальных лиц, чье участие подтверждено, значатся Мустафа Акынджи и Никос Анастасиадис, специальный советник генерального секретаря ООН Эспен Барт Эйде, главы МИД стран - гарантов независимости Кипра - Борис Джонсон, Никос Кодзиас (Греция), Мевлют Чавушоглу (Турция), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Все они, за исключением Тиммерманса, участвовали в международной конференции по Кипру 12 января. Евросоюз приглашен на переговоры в качестве наблюдателя.

Международный раунд переговоров по кипрскому урегулированию, проходивший 9-11 января этого года в Женеве, а также конференция 12 января 2017 года закончились безрезультатно. Стороны не смогли прийти к соглашению по ключевым вопросам. Вместе с тем было принято решение о продолжении конференции "на политическом уровне".

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК). Турция является гарантом для Северного Кипра, южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Прямые межобщинные переговоры о воссоединении острова ведутся под эгидой ООН уже в течение нескольких десятилетий.