Три сотрудника CNN уволились из-за cтатьи о встрече Скарамуччи с главой РФПИ

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Три сотрудника американского телеканала CNN подали заявления об увольнении из-за скандала с публикацией статьи, в которой приводились утверждения о начале расследования в связи со встречей американского и российского бизнесменов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель CNN.
"После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией", - приводятся на сайте телеканала слова его официального представителя.
По итогам внутреннего расследования выяснилось, что при подготовке материала не были соблюдены существующие правила, в частности, не был надлежащим образом проверен источник, на информации которого была построена публикация.
Лишились должностей автор статьи Томас Фрэнк, редактор в подразделении, где тот работал, Эрик Лихтблау, а также руководитель этого отдела Лекс Харис.
Телекомпания 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту.