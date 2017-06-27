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Три сотрудника CNN уволились из-за cтатьи о встрече Скарамуччи с главой РФПИ

Международная панорама
27 июня, 3:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

По итогам внутреннего расследования выяснилось, что при подготовке материала источник, на информации которого была построена публикация, не был проверен надлежащим образом

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Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Три сотрудника американского телеканала CNN подали заявления об увольнении из-за скандала с публикацией статьи, в которой приводились утверждения о начале расследования в связи со встречей американского и российского бизнесменов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель CNN.

"После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией", - приводятся на сайте телеканала слова его официального представителя.

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Телекомпания CNN удалила статью про контакты финансиста Скарамуччи с главой РФПИ

По итогам внутреннего расследования выяснилось, что при подготовке материала не были соблюдены существующие правила, в частности, не был надлежащим образом проверен источник, на информации которого была построена публикация.

Лишились должностей автор статьи Томас Фрэнк, редактор в подразделении, где тот работал, Эрик Лихтблау, а также руководитель этого отдела Лекс Харис.

Телекомпания 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту.

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