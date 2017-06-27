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Трамп внес на утверждение Сената Конгресса США кандидатуру нового главы ФБР

Международная панорама
27 июня, 3:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Кристофер Рей ранее занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам

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Кристофер Рей

Кристофер Рей

© AP Photo/Lawrence Jackson

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Кристофера Рея, выдвинутого ранее на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

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О назначении Рея американский лидер официально объявил 7 июня. При этом Трамп назвал Рея "безукоризненно квалифицированным" специалистом и заострил внимание на том, что тот в прошлом, к примеру, координировал "действия министерства юстиции [США] в войне с терроризмом после терактов 11 сентября [2001 года]". Руководитель американской администрации выразил уверенность в том, что Рей, в случае утверждения его кандидатуры Сенатом, станет "несгибаемым стражем закона".

Со своей стороны Рей заявил, что для него принятое Трампом решение стало "огромной честью". Рей пообещал, что станет беспристрастно служить закону, если верхняя палата Конгресса одобрит кадровое назначение, произведенное президентом. В новом письменном заявлении, распространенном по случаю внесения его кандидатуры на утверждение Сената, Рей выразил мнение, что "Америка сталкивается с серьезными угрозами" как внутри страны, так и за рубежом. Одновременно Рей заверил, что в случае утверждения его кандидатуры он будет соблюдать Конституцию и законы США.

В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс ранее отмечал, что, по его мнению, Рей стал бы "замечательным директором ФБР".

Республиканец Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом- демократом Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Одной из ключевых функций ФБР, которое подчиняется минюсту, является контрразведка.

Кристофер Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах (при республиканской администрации Джорджа Буша-младшего) занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. В настоящее время является партнером юридической фирмы King&Spalding. В качестве адвоката он, к примеру, представлял интересы губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи.

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